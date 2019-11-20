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Сотни орловцев обратились в Роспотребнадзор с жалобами на нитраты и пестициды в овощах

Почти 350 килограммов продукции были сняты с реализации - часть за несоответствующую маркировку, часть - по результатам лабораторных исследований. Последние подтвердили, что в Орле до сих пор можно наткнуться на плодоовощные с завышенным содержанием пестицидов и нитратов.

Директор одного из орловских магазинов заверила нашу съемочную группу, что в их сети покупателя ценят. Потому любые сомнения в качестве товара здесь обязательно разбирают. Если претензии небезосновательны, деньги за покупку возвращают сразу. Правда, такой подход, скорее, исключение, рассказывает покупатель Константин - как раз ему деньги в магазине и возвращали. Чаще продавцы навстречу не идут. Косо смотреть, отмечает орловец, начинают, когда видят в его руках нитрат-тестер. Постоянно пользоваться тестером мужчина стал после неприятного случая двухлетней давности.

Константин Борщев, житель г. Орёл: «Приобрел арбуз, принёс домой, мы половину съели семьей. Остальное я поставил в холодильник. Утром отрезаю кусок, он у меня в руках разваливается».

Медики отмечают, что нитраты, связываясь с гемоглобином, могут вызвать кислородное голодание, спровоцировать атрофию пищеварительной системы, развить онкологические процессы. И нитрат-тестер оберегом может и не послужить. Показания таких приборов с лабораторными порою кардинально расходятся.

Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Это приборы, которые не поверяются, показания которых мы как надзорно-контрольный орган использовать для принятия мер не можем. Но результаты этих исследований, сделанных бытовыми приборами, могут стать основанием для того, чтобы потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора с обращением, где он указывает место приобретения продукции, какой продукт вызвал у него сомнения, и данное обращение станет основанием для проведения надзорных мероприятий».

За время работы горячей линии лаборатория Роспотребнадзора выявила пять фактов превышения содержания нитратов и пестицидов в овощах. Всего исследовано было больше 400 проб.




Антон Киселёв
20 ноября 2019 года

 


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