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Сегодня в орловской библиотеке им. Бунина принимали гостей из театра «Свободное пространство»

В рамках проекта «Театральные среды», который идет на протяжении этого года, люди творческих профессий рассказывают зрителям о закулисье, о работе тех, кто обеспечивает выход спектаклей и не только. Темой сегодняшней встречи стала крылатая фраза, которую приписывают Станиславскому, - «Театр начинается с вешалки».

Заместитель директора театра «Свободное пространство» Лариса Селихова с большими и маленькими зрителями встречается часто, она давно освоила для себя навыки экскурсовода по театральному пространству. Этот опыт особенно пригодился ей в Год Театра. И стало понятно, кто больше удивляется, побывав за кулисами.

Лариса Селихова, заместитель директора театра «Свободное пространство»: «Как это ни странно, но взрослым экскурсии бывают даже интереснее, чем детям. Каждый человек занимает определенное место в жизни, у каждого своя работа, но когда люди приходят в театр, они очень удивляются размерам наших цехов, потому что здание очень старое и пространство ограниченное. А для нас в театре самое важное это сцена, а то, в каких цехах работают наши сотрудники, какими силами и в каких условиях производятся спектакли, это всегда вызывает не столько удивление, сколько недоумение - какими силами наши сотрудники умудряются справляться с выпуском таких потрясающих сценических полотен».

Основные театральные профессии знают все, но сегодня гостями проекта стали люди, которые первыми встречают зрителей на пороге театра. Это билетеры-контролеры. Ребятам рассказали, что есть целое подразделение контролеров, которое занимается сразу несколькими важными делами - от встречи гостей до помощи им в самых разных ситуациях.

Проект «Театральные среды» обязательно сопровождают выставки специальной литературы на заданную тему. В библиотеке говорят, что такие беседы со зрителем неожиданно стали очень популярными, ребята с удовольствием знакомятся с театральной жизнью.

Валентина Каменева, главный библиотекарь отдела искусств библиотеки им. И.А. Бунина: «Год Театра заканчивается, но мы чувствуем, что еще столько тем не охвачено, столько всего, о чем хотелось бы поговорить, поэтому у нас есть задумка проект продолжать».

В планах «Театральных сред» - обсуждение премьерных спектаклей, новые гости и новые встречи. Формула «читатель становится зрителем», и наоборот, получилось правильной.




Эва Стасюлевич
20 ноября 2019 года

 


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