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Полномочия есть, а денег на их исполнение нет

Депутаты Орловского облсовета вновь взялись за решение наболевшей проблемы. Напомним, муниципальные районы области просят финансирование на реализацию полномочий органов государственной власти.

В частности, предлагалось пересмотреть отчисления от налога на доходы физических лиц в муниципальные бюджеты. Сейчас они получают 5%, а просят 15%. Представители областных властей парируют: за два года только Орлу область перечислила 700 миллионов и в 2020-м собираются дать еще. В итоге, депутаты большинством проголосовали за таблицу поправок, один - против. Помимо финансовых вопросов обсудили и еще одну важную поправку.

Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского облсовета: «1 ноября вышло постановление Конституционного суда о публичных мероприятиях, там, в частности, некоторые положения одного из законов одного из субъектов РФ признаны противоречащим Конституции, и когда мы посмотрели наш закон, который регулирует однородные общественные отношения, поняли, что нам есть над чем поработать. Сегодня, будем говорить, первое приближение по данному вопросу».



Ольга Селиверстова
20 ноября 2019 года

 


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