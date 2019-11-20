Полномочия есть, а денег на их исполнение нет

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Полномочия есть, а денег на их исполнение нетДепутаты Орловского облсовета вновь взялись за решение наболевшей проблемы. Напомним, муниципальные районы области просят финансирование на реализацию полномочий органов государственной власти.
В частности, предлагалось пересмотреть отчисления от налога на доходы физических лиц в муниципальные бюджеты. Сейчас они получают 5%, а просят 15%. Представители областных властей парируют: за два года только Орлу область перечислила 700 миллионов и в 2020-м собираются дать еще. В итоге, депутаты большинством проголосовали за таблицу поправок, один - против. Помимо финансовых вопросов обсудили и еще одну важную поправку.
Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского облсовета: «1 ноября вышло постановление Конституционного суда о публичных мероприятиях, там, в частности, некоторые положения одного из законов одного из субъектов РФ признаны противоречащим Конституции, и когда мы посмотрели наш закон, который регулирует однородные общественные отношения, поняли, что нам есть над чем поработать. Сегодня, будем говорить, первое приближение по данному вопросу».