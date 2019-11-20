Новости версия для печати В Орловском районе горела «Снежинка» Пожар в дачном поселке затронул один дом.



В результате него здание выгорело изнутри на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них – два выезда на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 ноября 2019 года







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