Новости версия для печати Права 400 орловских обманутых дольщиков будут восстановлены Первый шаг к этому сделан. Свою работу начал региональный фонд по защите прав участников долевого строительства.



Даже несмотря на то, что сделка о покупке квартиры в доме № 5 по улице Родзевича-Белевича подтверждена необходимыми документами, дольщикам приходится обивать пороги судебных инстанций, чтобы попасть в реестр обманутых.



Татьяна Труфонова, представить участника долевого строительства: «Нас не включили в реестр, так как мы квартиру покупали, как и большинство собственников, через подрядчиков. И теперь возникает вопрос, включат ли нас в реестр - это опять нервы, хождение по судам».

Путь бюрократической цепочки придется пройти от и до, практически, половине несостоявшихся жильцов этого дома. Единственное, что сейчас смягчает их хождение по мукам, то, что Орловщина в числе первых регионов заключила соглашение с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Эта новость обрадовала не одну сотню жителей. На территории Орловской области по официальным данным около 400 обманутых дольщиков, все они жители четырех многоквартирных домов. Уже есть конкретные решения по двум из них. Жители дома № 83 по улице Панчука получат компенсацию, дом № 5 по Родзевича-Белевича - достроят.



Компенсация или стройка? На этот вопрос отвечает наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков. На плечах регионального - лежит ответственность за исполнение принятого решения.



Владимир Нестеров, директор регионального фонда защиты прав граждан -участников долевого строительства: «Выполняем все функции заказчика, вводим дом в эксплуатацию и передаем готовые квартиры гражданам - участникам долевого строительства, без какой либо доплаты с их стороны».

Есть одно «но» - это касается лишь застройщиков-банкротов. Таких в регионе три. По Бурова, 46 - судебное заседание о признание таковым намечено на декабрь. В фонде говорят: достраиваться будут дома, которые находятся на стадии завершения работ, в ином случае жители могут рассчитывать на компенсацию. За жителями оставляют право выбора.



Владимир Нестеров, директор регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства: «Мы будем работать с каждым дольщиком. Это носит заявительный характер, по мере необходимости дольщики могут обращаться как к обычному застройщику именно в наш фонд.

Находится региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Орле на Брестской,12. Решать проблемы орловских дольщиков в фонде планируют три года. После, по идее, он закроется за ненадобностью. Как говорится, нет обманутых дольщиков - нет проблем.









Анна Вайсергисер

20 ноября 2019 года







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