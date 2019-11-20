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В Орловской области женщина погибла в результате 50 ножевых ранений

Следователям орловского СКР и оперативникам полиции удалось раскрыть по горячему следу жестокое убийство, совершенное накануне ночью в Краснозоренском районе.

Тело погибшей было обнаружено 19 ноября. На нем криминалисты насчитали около пятидесяти ножевых ранений. Улики и доказательства, добытые следователями на месте преступления, позволили выйти на след убийцы и изобличить подозреваемого в тот же день.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого в совершенном убийстве. Им оказался 21-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что в ночь с 18 на 19 ноября пришел домой к потерпевшей с целью ограбления, однако, женщина пыталась оказать сопротивление, в связи с чем причинил ей множественные ножевые ранения».



Иван Суверин
20 ноября 2019 года

 


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