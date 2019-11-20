Новости версия для печати 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» стартует 20 ноября 20-22 ноября 2019 года в Москве в Центре международной торговли проходит 11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ!» – крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберёт участников из 80 стран. Форум откроют президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьёв.



В первый день форума состоится макроэкономическая панельная дискуссия «От предпосылок к стабильному росту», основными темами которой станут денежно-кредитная политика и регулирование банковского сектора, налоговая политика, итоги первых двух лет федеральной программы повышения производительности, перспективы экономического роста традиционных и новых отраслей. Модератором дискуссии выступит Юрий Соловьёв. В обсуждении примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин, президент – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож.



Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия «Мосты над волнами деглобализации», посвящённая международному сотрудничеству российских и зарубежных компаний в условиях геополитических вызовов и созданию комфортных условий для инвестиций в различные секторы экономики России. На сессии выступит Президент России Владимир Путин. Среди участников – президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель Совета директоров ENI, председатель Совета директоров Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и управляющий директор фонда Шёлкового пути Ван Яньчжи.



Во второй день форума пройдёт панельная сессия «Поддержка инвестиций: от бетона до байтов». Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, финансовые технологии и e-commerce, электронные визы, инфраструктурные проекты и безопасные автодороги. Модератором сессии станет Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ. Участие в дискуссии примут президент – председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина, генеральный директор интернет-магазина WildBerries Татьяна Бакальчук и другие.



Во время работы Форума планируются более 8000 деловых встреч в формате один на один, а также будут подписаны крупные контракты с российскими регионами и бизнесом.





20 ноября 2019 года







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