Новости версия для печати В Орле переход для слепых ведет прямо в столб! Такая небезопасная зебра находится у Главпочтамта.



Тревогу бьют активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта. Причем, обращаются они к местным властям уже на протяжении трех лет. И если обычный человек может обойти фонарный столб, то слабовидящий, ориентируясь по специальной плитке, врежется в него.





Татьяна Напольских

20 ноября 2019 года







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