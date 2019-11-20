Новости версия для печати Эдуард Трояновский получил Почетную грамоту из рук орловского губернатора Спортсмен завоевал чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса.



Встреча губернатора области и прославленного орловского боксера состоялась в областной администрации 20 ноября.



Андрей Клычков поздравил спортсмена с безоговорочной победой в бою за чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса. Губернатор отметил, что это была яркая победа, настоящий подарок для болельщиков, и пожелал Эдуарду Трояновскому новых спортивных достижений, сообщает информационный портал Орловской области.



Эдуард Трояновский победил чешского боксера Йозефа Заградника и завоевал пояс чемпиона EBP в бою, который проходил в рамках Международного боксерского шоу «Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге. Бой продлился 10 раундов.



Теперь на счету Орловского боксера 28 побед и 2 поражения на профессиональном ринге.





Орловское Информбюро

20 ноября 2019 года







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