Эдуард Трояновский получил Почетную грамоту из рук орловского губернатора

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среда
20.11.2019
23:31:05
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Эдуард Трояновский получил Почетную грамоту из рук орловского губернатораСпортсмен завоевал чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса.
Встреча губернатора области и прославленного орловского боксера состоялась в областной администрации 20 ноября.
Андрей Клычков поздравил спортсмена с безоговорочной победой в бою за чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса. Губернатор отметил, что это была яркая победа, настоящий подарок для болельщиков, и пожелал Эдуарду Трояновскому новых спортивных достижений, сообщает информационный портал Орловской области.
Эдуард Трояновский победил чешского боксера Йозефа Заградника и завоевал пояс чемпиона EBP в бою, который проходил в рамках Международного боксерского шоу «Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге. Бой продлился 10 раундов.
Теперь на счету Орловского боксера 28 побед и 2 поражения на профессиональном ринге.
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