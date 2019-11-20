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среда
20.11.2019
23:30:53
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Не столько о зданиях - сколько о людях. Как решаются проблемы орловцев, вложивших деньги в долгострои? Мы пообщались с руководителем регионального фонда по защите прав дольщиков.
- Из грабителя - в убийцы. Следователи насчитали на теле жертвы 50 ударов ножом.
- Специалисты оборонки - на страже здоровья орловцев. В Болхове изобрели уникальный аппарат для инсулинозависимых.
- Главное слово - лучший образ. В мэрии Орла сегодня открыли выставку детских фотографий, где в центре - Мама!
- Турнир с национальным колоритом. Как научиться играть в крикет и что такое нзанго - вы узнаете в нашем выпуске.
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