Новости версия для печати Сегодня профессиональный праздник налоговиков История этого ведомства началась при Петре I.



При Петре были созданы четыре коллегии, которые занимались финансовыми вопросами.



В современном виде служба создана 21 ноября 1991 года. Орловские налоговики только за 9 месяцев этого года собрали в бюджеты всех уровней свыше 19 миллиардов рублей, более 14 из них - в местную казну. Это больше, чем в прошлом году почти на 10%.





Надежда Невматулина

21 ноября 2019 года







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