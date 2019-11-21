Россия в деталях

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четверг
21.11.2019
10:16:34
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Россия в деталяхСегодня в Орловском институте культуры пройдет очередной отборочный этап чемпионата по скоростной сборке спилс-карты России.
Спилс-карта - это своего рода магнитная мозаика. Детали в форме субъектов страны складываются в карту России. А названа такого рода карта в честь Джона Спилсбери - британского картографа и гравера. Он считается изобретателем пазла.
По условиям чемпионата, команды и участники в личном зачёте будут соревноваться сначала в региональных этапах, а в мае 2020 года приедут на финал в Республику Крым.
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