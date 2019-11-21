Приглашаются любители петь

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четверг
21.11.2019
10:16:10
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Приглашаются любители петьВ Орле завершается приём заявок на участие в городском открытом вокальном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс называется «Песни, опаленные войной». Он посвящен 75-летию Великой Победы и Всероссийской декаде инвалидов.
Заявки на участие принимаются до 25 ноября. А первый (отборочный) тур пройдет 28 ноября на базе ансамбля танца «Славица». Конкурс проводится по двум номинациям - «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль2. Заключительный тур и гала-концерт пройдут 6 декабря в большом зале мэрии Орла.
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