Новости версия для печати Сегодня - Всемирный День телевидения ГТРК «Орёл» в этом году профессиональный праздник встречает в новом формате.



С 3 июня жители Орла и области смотрят нас в цифровом качестве. Четкая картинка и качественный звук доступны восьмистам тысячам орловцев. Ежедневно журналисты и операторы, режиссеры и звукорежиссеры, инженеры и монтажеры трудятся, чтобы сделать эфир насыщенным и интересным. Кстати, в этом году орловскому телевидению исполнится 52 года. Все начиналось 2 декабря 1967 года.





Надежда Невматулина

21 ноября 2019 года







На главную страницу





