22 ноября в Орле состоится Первенство города по спортивной гимнастике

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четверг
21.11.2019
10:16:22
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22 ноября в Орле состоится Первенство города по спортивной гимнастикеТурнир пройдет в рамках общегородской спартакиады общеобразовательных городских школ.
На турнире школьники третьих-пятых и шестых-восьмых классов продемонстрируют свои умения сразу в нескольких дисциплинах. Мальчики выступят в четырех видах программы: опорный прыжок, брусья, акробатика, перекладина. Девочки - в трех: опорный прыжок, вольные упражнения, бревно. Начало соревнований – в 10:00. Место проведения – СШОР №3 (ул. Герцена, 15).
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