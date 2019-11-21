Новости версия для печати В Орловской области при столкновении с трактором двое пострадали, один погиб ДТП произошло 20 ноября в 17:50 на автодороге Дросково – Колпны.



38-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Соул», не выдержал безопасной дистанции до впереди движущегося в попутном направлении трактора марки МТЗ-80 с двумя телегами и допустил с ним столкновение. Трактор двигался без опознавательных знаков и габаритных огней. В результате ДТП водитель и один из пассажиров заднего сиденья «Киа» получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. Еще один пассажир заднего сиденья автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.





За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, 1 погиб.





Орловское Информбюро

21 ноября 2019 года







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