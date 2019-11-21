Зимой Орловскую область будет убирать новая снегоуборочная техника

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четверг
21.11.2019
15:46:55
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Зимой Орловскую область будет убирать новая снегоуборочная техникаСегодня наступила климатическая зима. А это значит, столбики термометров будут уверенно держаться в минусовых значениях. Снега пока метеорологи не обещают. Но Орловщина к зиме готова. За счет средств областного бюджета для Орла, Мценска и Ливен закуплена дополнительная снегоуборочная техника.
По поручению губернатора в Мценск уже поступили три единицы техники. Это КДМ, трактор и прицепная машина для рубки веток. В Ливны приехал один КДМ. Орёл же этой зимой будут обслуживать 17 новых машин. Технику удалось приобрести за счет экономии бюджетных средств. На всё - порядка 40 млн рублей.
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