Новости версия для печати Больше трех тысяч орловцев обратись за помощью к медикам с симптомами простуды Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом случаи гриппа не регистрируются.



Больше половины из числа заболевших - дети до 14-ти лет. Санитарные врачи отмечают: один из эффективных способов профилактики гриппа и ОРВИ - вакцинация. В нашем регионе прививки против гриппа получили более 266 тысяч человек. Это - 35,7% от численности населения. Вакцину можно получить в поликлиниках по месту жительства. Кроме этого, в Орле работают выездные прививочные пункты: по средам - около торгового центра на пересечении Октябрьской и Тургенева и на центральном рынке, а по выходным дням - на ярмарках в трех районах Орла.





Надежда Невматулина

21 ноября 2019 года







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