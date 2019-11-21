Новости версия для печати ГТРК «Орел» отмечает Всемирный день телевидения В канун профессионального праздника на нашу телевизионную кухню заглянули участники инклюзивного спектакля «Открытая дверь». Этот проект Елены Воробьевой в прошлом году прогремел на всю страну. Во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» он занял третье место.



Во время посещения нашей телерадиокомпании у воспитанников театральной студии «Неравнодушные» было много поводов сделать фото. Заместитель директора ГТРК «Орел» Татьяна Мартынова провела экскурсию по самой телерадиокомпании, познакомила с нашим музеем, показала, какая техника была раньше - какими камерами снимали самые первые телепередачи и на каких телевизорах их смотрели зрители. Также ребята побывали в радиостудии и даже там, куда вход посторонним запрещен - в режиссерской аппаратной они стали свидетелями репетиции прямого эфира программы «Вести». Но самым интересным было посещение телевизионной студии.



Гости ГТРК «Орел» не только узнали, каким образом происходит запись и прямые эфиры. Но и смогли примерить на себя дикторское кресло. Кто-то представил себя в роли интервьюера, а кое-кто решил попробовать себя в качестве ведущего передачи о культуре.



Полными впечатлений от экскурсии остались как сами ребята, так и их родители.



Ольга Крупская, мама воспитанника инклюзивной театральной студии «Неравнодушные»: «Очень интересно было увидеть кухню канала изнутри. Для любого человека интересно, как создаются передачи, новости».

Свои эмоции гости пообещали отразить на бумаге - помимо участия в театральном кружке, в центре социальной поддержки «Равные» они занимаются рисованием и другой досуговой деятельностью. Ну, а в телерадиокомпании найдется место для выставки их рисунков.









Татьяна Тимохина

21 ноября 2019 года







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