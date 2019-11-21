Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
21.11.2019
15:46:25
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

О нас
Контакты
О НАС

Деловая жизнь
Деловая жизнь
Новости версия для печати

ГТРК «Орел» отмечает Всемирный день телевидения

В канун профессионального праздника на нашу телевизионную кухню заглянули участники инклюзивного спектакля «Открытая дверь». Этот проект Елены Воробьевой в прошлом году прогремел на всю страну. Во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» он занял третье место.

Во время посещения нашей телерадиокомпании у воспитанников театральной студии «Неравнодушные» было много поводов сделать фото. Заместитель директора ГТРК «Орел» Татьяна Мартынова провела экскурсию по самой телерадиокомпании, познакомила с нашим музеем, показала, какая техника была раньше - какими камерами снимали самые первые телепередачи и на каких телевизорах их смотрели зрители. Также ребята побывали в радиостудии и даже там, куда вход посторонним запрещен - в режиссерской аппаратной они стали свидетелями репетиции прямого эфира программы «Вести». Но самым интересным было посещение телевизионной студии.

Гости ГТРК «Орел» не только узнали, каким образом происходит запись и прямые эфиры. Но и смогли примерить на себя дикторское кресло. Кто-то представил себя в роли интервьюера, а кое-кто решил попробовать себя в качестве ведущего передачи о культуре.

Полными впечатлений от экскурсии остались как сами ребята, так и их родители.

Ольга Крупская, мама воспитанника инклюзивной театральной студии «Неравнодушные»: «Очень интересно было увидеть кухню канала изнутри. Для любого человека интересно, как создаются передачи, новости».

Свои эмоции гости пообещали отразить на бумаге - помимо участия в театральном кружке, в центре социальной поддержки «Равные» они занимаются рисованием и другой досуговой деятельностью. Ну, а в телерадиокомпании найдется место для выставки их рисунков.




Татьяна Тимохина
21 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта