Новости версия для печати Легче предотвратить, чем лечить При Орловской областной клинической больнице работает Центр здоровья. Там бесплатно проводят обследование и ведут профилактическую работу.



План встреч с врачами чаще всего продиктован календарем Всемирных дней здоровья. Прийти, послушать и задать вопросы могут все желающие.



Тема одной из бесед – сахарный диабет. Это один из факторов риска развития многих осложнений и хронических заболеваний. Предотвратить его можно, просто изменив режим питания.



Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «Если мы на стадии преддиабета снизим вес пациента хотя бы на 10 процентов от исходного, риск заболеть диабетом снижается у него на 70 процентов».

Инсульт занимает первое место по инвалидности и смертности. Факторов риска - сотни. Есть те, на которые мы не можем повлиять, но есть и те, которые зависят только от самого человека.



Александр Дубинин, врач-невролог Орловской областной клинической больницы: «Как устранить факторы риска, связанные с социальными проблемами? Нужно просто призывать не курить, больше двигаться, правильно питаться».

На встречи с врачами в центр здоровья регулярно приходят медицинские волонтеры. Знания, полученные здесь, им интересны и полезны.



Гости центра могут не только узнать что-то важное для себя, но и выполнить целый ряд бесплатных диагностических исследований.



Ольга Вишнякова, заведующая центром здоровья при Орловской областной клинической больнице: «Мы измеряем уровень артериального давления, глюкозы, холестерина в крови, оцениваем состояние зрения, дыхательной системы, делаем электрокардиограмму, оцениваем состояние сосудов нижних конечностей и по результатам даем рекомендации».

Такие беседы в Центре здоровья проходят регулярно. Расписание можно посмотреть на официальном сайте Орловской областной клинической больницы.









Елена Литинская

21 ноября 2019 года







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