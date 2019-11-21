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Легче предотвратить, чем лечить

При Орловской областной клинической больнице работает Центр здоровья. Там бесплатно проводят обследование и ведут профилактическую работу.

План встреч с врачами чаще всего продиктован календарем Всемирных дней здоровья. Прийти, послушать и задать вопросы могут все желающие.

Тема одной из бесед – сахарный диабет. Это один из факторов риска развития многих осложнений и хронических заболеваний. Предотвратить его можно, просто изменив режим питания.

Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «Если мы на стадии преддиабета снизим вес пациента хотя бы на 10 процентов от исходного, риск заболеть диабетом снижается у него на 70 процентов».

Инсульт занимает первое место по инвалидности и смертности. Факторов риска - сотни. Есть те, на которые мы не можем повлиять, но есть и те, которые зависят только от самого человека.

Александр Дубинин, врач-невролог Орловской областной клинической больницы: «Как устранить факторы риска, связанные с социальными проблемами? Нужно просто призывать не курить, больше двигаться, правильно питаться».

На встречи с врачами в центр здоровья регулярно приходят медицинские волонтеры. Знания, полученные здесь, им интересны и полезны.

Гости центра могут не только узнать что-то важное для себя, но и выполнить целый ряд бесплатных диагностических исследований.

Ольга Вишнякова, заведующая центром здоровья при Орловской областной клинической больнице: «Мы измеряем уровень артериального давления, глюкозы, холестерина в крови, оцениваем состояние зрения, дыхательной системы, делаем электрокардиограмму, оцениваем состояние сосудов нижних конечностей и по результатам даем рекомендации». 

Такие беседы в Центре здоровья проходят регулярно. Расписание можно посмотреть на официальном сайте Орловской областной клинической больницы.




Елена Литинская
21 ноября 2019 года

 


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