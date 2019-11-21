Легче предотвратить, чем лечить

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четверг
21.11.2019
15:47:01
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Легче предотвратить, чем лечитьПри Орловской областной клинической больнице работает Центр здоровья. Там бесплатно проводят обследование и ведут профилактическую работу.
План встреч с врачами чаще всего продиктован календарем Всемирных дней здоровья. Прийти, послушать и задать вопросы могут все желающие.
Тема одной из бесед – сахарный диабет. Это один из факторов риска развития многих осложнений и хронических заболеваний. Предотвратить его можно, просто изменив режим питания.
Инсульт занимает первое место по инвалидности и смертности. Факторов риска - сотни. Есть те, на которые мы не можем повлиять, но есть и те, которые зависят только от самого человека.
На встречи с врачами в центр здоровья регулярно приходят медицинские волонтеры. Знания, полученные здесь, им интересны и полезны.
Гости центра могут не только узнать что-то важное для себя, но и выполнить целый ряд бесплатных диагностических исследований.
Такие беседы в Центре здоровья проходят регулярно. Расписание можно посмотреть на официальном сайте Орловской областной клинической больницы.
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