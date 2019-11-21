Новости версия для печати В Орловскую область прибыла делегация членов Общественной палаты России В программе - посещение различных инфраструктурных объектов города.



Найти, где тонко, и предотвратить разрыв - такую основную цель озвучил московский гость на встрече с губернатором Орловской области. Заседаний за столом не было, после десятиминутного разговора сразу отправились на первый объект. Им стал мусоросортировочный комплекс, где члены Общественной палаты России смогли лично оценить новаторство орловской мусороперерабатывающей технологии. Первое мнение было скептическим - представитель общественной палаты выразил сомнение по поводу озвученных цифр и объемов переработки. Однако сотрудники завода подтвердили, что готовы перерабатывать 200 тысяч тонн мусора в год. Увидев процесс лично, гость свое мнение изменил.



Игорь Шпектор, член Общественной Палаты Российской Федерации (г. Москва): «Я ехал сюда с определенным предубеждением, но мои плохие ожидания совершено не оправдались. Я считаю, что технология, которая здесь есть, она интересная, и, надо отдать должное, что она не скопирована, в отличие от многих заводов, которые одинаковы по технологии, то есть, на сегодняшний день здесь есть достаточно интересные новые проработки».





Ольга Селиверстова

21 ноября 2019 года







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