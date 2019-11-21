Новости версия для печати Список безымянных героев Великой Отечественной войны стал на одно имя короче Орловские поисковики установили личность красноармейца, погибшего в Новосильском районе.



В Орловской области возвращено имя еще одному неизвестному солдату. Им оказался рядовой красноармеец Погожев Павел Николаевич, 1924 года рождения. Погиб 15 июля 1943 года. Его останки обнаружили во время поисковых работ на территории Новосильского района. Рядом была найдена красноармейская книжка, благодаря которой удалось установить имя бойца и найти его родственников.





Мария Семак

21 ноября 2019 года







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