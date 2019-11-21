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Сегодня в Орле высадился десант писателей, художников, представителей государственной детской библиотеки

Все они приехали в Орел поддержать VI Всероссийский фестиваль детской книги, который проходит при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Праздник книги начался в Орловском театре кукол с веселых игр с любимыми персонажами сказок, а также выставкой современной детской литературы. Среди гостей фестиваля один из самых популярных сегодня художников - Евгений Антоненков, его необыкновенные иллюстрации знают и любят во всем мире.

Евгений Антоненков, художник-иллюстратор (г. Москва): «Очень здорово, что появилось много современных авторов, раньше с этим были большие проблемы - издатели как-то не очень шли навстречу современным авторам, как правило, печатали классику, которую нужно печатать всегда, и это правильно. Но дети должны читать и современную литературу».

Встречи с писателями и мастер-классы, которые будут проходить сегодня весь день в Орле, направлены на продвижение детской книги и детского чтения. К москвичам присоединились и орловские детские писатели, для них это общение тоже очень важно.

Елена Машукова, детский писатель, член Союза писателей России: «Мы обмениваемся находками творческими, мы просто знакомимся как люди и обогащаемся через это общение». 

Юные читатели смогли проголосовать за любимую книгу, посмотрели концертную программу, познакомились с известными литераторами, и даже сообща, с помощью Евгения Антоненкова, создали фоторобот известного детского писателя. Встречи с детьми пройдут сегодня в НКМЦ им. Круглой, в детской художественной школе и библиотеки имени Пришвина.


Эва Стасюлевич
21 ноября 2019 года

 


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