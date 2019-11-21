Новости версия для печати Сегодня в Орле высадился десант писателей, художников, представителей государственной детской библиотеки Все они приехали в Орел поддержать VI Всероссийский фестиваль детской книги, который проходит при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.



Праздник книги начался в Орловском театре кукол с веселых игр с любимыми персонажами сказок, а также выставкой современной детской литературы. Среди гостей фестиваля один из самых популярных сегодня художников - Евгений Антоненков, его необыкновенные иллюстрации знают и любят во всем мире.



Евгений Антоненков, художник-иллюстратор (г. Москва): «Очень здорово, что появилось много современных авторов, раньше с этим были большие проблемы - издатели как-то не очень шли навстречу современным авторам, как правило, печатали классику, которую нужно печатать всегда, и это правильно. Но дети должны читать и современную литературу».

Встречи с писателями и мастер-классы, которые будут проходить сегодня весь день в Орле, направлены на продвижение детской книги и детского чтения. К москвичам присоединились и орловские детские писатели, для них это общение тоже очень важно.



Елена Машукова, детский писатель, член Союза писателей России: «Мы обмениваемся находками творческими, мы просто знакомимся как люди и обогащаемся через это общение».

Юные читатели смогли проголосовать за любимую книгу, посмотрели концертную программу, познакомились с известными литераторами, и даже сообща, с помощью Евгения Антоненкова, создали фоторобот известного детского писателя. Встречи с детьми пройдут сегодня в НКМЦ им. Круглой, в детской художественной школе и библиотеки имени Пришвина.





Эва Стасюлевич

21 ноября 2019 года







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