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четверг
21.11.2019
15:46:31
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Посмотреть и оценить. В Орловский регион прибыла делегация Общественной палаты России. Какие вопросы интересуют гостей?
- Простые правила крепкого здоровья. В Орле проходят регулярные беседы на тему профилактики различных заболеваний. Где и когда проводятся встречи с медиками?
- Сегодня профессиональный праздник отмечают налоговики: расскажем, с какими итогами встретили сотрудники орловского управление этот день.
- Список безымянных героев Великой Отечественной стал на одно имя короче: орловские поисковики установили личность красноармейца, погибшего в Новосильском районе.
- Творческий десант из столицы: сегодня в Орле начал работу шестой всероссийский фестиваль детской книги. Познакомим вас с планом мероприятий.
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