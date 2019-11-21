Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Посмотреть и оценить. В Орловский регион прибыла делегация Общественной палаты России. Какие вопросы интересуют гостей?



- Простые правила крепкого здоровья. В Орле проходят регулярные беседы на тему профилактики различных заболеваний. Где и когда проводятся встречи с медиками?



- Сегодня профессиональный праздник отмечают налоговики: расскажем, с какими итогами встретили сотрудники орловского управление этот день.



- Список безымянных героев Великой Отечественной стал на одно имя короче: орловские поисковики установили личность красноармейца, погибшего в Новосильском районе.



- Творческий десант из столицы: сегодня в Орле начал работу шестой всероссийский фестиваль детской книги. Познакомим вас с планом мероприятий.



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Вести-Орёл

21 ноября 2019 года







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