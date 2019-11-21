Новости версия для печати Орловскому мусоросортировочному комплексу не хватает отходов Он готов перерабатывать 200 тысяч тонн мусора в год. Сегодня об этом гендиректор завода рассказывал члену Общественной палаты Российской Федерации Игорю Шпектору. Он приехал не с проверкой, а предложить помощь - так он сам обозначил цель своего визита. В его планах посетить социально значимые объекты региона. Первым стал мусороперерабатывающий комплекс.



Этот завод, как не старайся, а подчистить к визиту высоких гостей не получится - мусор здесь главный ресурс. Ароматы в воздухе царят соответствующие. Деньги не пахнут - легко можно написать на визитке его генерального директора. За неполный год Орел поставил сюда 120 тысяч тонн отходов, а им все мало.



Юрий Парахин, генеральный директор мусороперерабатывающего завода: «Завод рассчитан на 200 тысяч тон, но, к сожалению, на 21 ноября нам привезли всего 120 тысяч тонн, не довезли нам еще 80 тысяч тонн».

Прибывший сегодня из Москвы член Общественной палаты Игорь Шпектор - человек опытный. Видел мусоропереработку не только в российских регионах, но и, например, в Японии. Потому сначала рассказ руководителя орловского завода встретил с недоверием. От слов - к делу. Гость не стал стоять в стороне, а пошел лично смотреть производство, пообщался с работниками завода. Их, к слову, сильно не хватает, заняты чуть больше 50% вакансий.



Кстати, при строительстве комплекса орловские специалисты привнесли много своих личных изобретений. У комплекса 10 собственных патентов.



Игорь Леонидович высоко оценил успехи орловской мусоропереработки. И даже признался, что напрасно сначала проявил скепсис. Впрочем, минусы он все же нашел. Полученное сырье - почти золото, а мы его продаем.



Игорь Шпектор, член Общественной палаты Российской Федерации: «Ваши дороги, ваши тротуары вызывают у нас достаточно серьезную критику. Поэтому те материалы, которые отсортировываются, могли бы использоваться здесь – можно не продавать, не реализовывать, а делать разноцветную плитку, на каждой плитке можно сделать изображение орла и сделать красивые тротуары. Можно делать ограждения на улицах из тех материалов, которые здесь перерабатывают».

Впрочем, планы по использованию полученного сырья у орловского завода тоже имеются. Например, похоронить под получаемой почвогрунтовой смесью огромную свалку ТБО.



Об успехах орловской мусоропереработки Игорь Шпектор обещал рассказать в других регионах и, возможно, на продажу пойдет не сырье, а технологии.









Ольга Селиверстова

21 ноября 2019 года







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