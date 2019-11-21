Новости версия для печати В Должанском районе Орловской области торжественно открыли клуб самбо Клуб, который открылся в селе Кривцово-Плота, получил название «Русичи».



Это событие привело в Должанский район не только руководство области - губернатора и главного полицейского, но и президента всероссийской федерации самбо и именитых спортсменов.



Инициатором включения этого учебного заведения большой всероссийский проект «Самбо - в школы» стал Анатолий Якунин. Уроженец села Кривцово-Плота, он начинал службу в орловской полиции, возглавлял Главное управление Москвы, командовал оперативным управлением Министерства Внутренних дел страны, но остался верен своей малой Родине. Эта сельская школа стала 812-й по счету, где открылся клуб самбо.



Все, чему уже научились ребята в секции самбо, они продемонстрировали гостям в ходе показательных выступлений. В качестве подарка юные спортсмены получили новую экипировку.





Иван Суверин

21 ноября 2019 года







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