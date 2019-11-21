Новости версия для печати Сегодня в наркологическом диспансере Орла выстроилась большая очередь На днях появилась информация, что с завтрашнего дня поменяются правила получения медицинских справок на право управления транспортным средством. И орловцы опасаются, что получить или обменять права станет дороже.



Согласно приказу Минздрава, помимо осмотра нарколога и психиатра необходимо получить лабораторное подтверждение, что человек не употребляет запрещенные сильнодействующие вещества и не страдает алкогольной зависимостью. Желающих избежать дополнительных проверок и новых финансовых затрат оказалось так много, что областной наркодиспансер уже второй день работает в авральном режиме.



Николай Абакумов, зам. главврача Орловского наркологического диспансера: «Пытаемся всех обслужить, но, увы, резервов и функций не хватает, пытаемся принять всех, но людей прибавляется еще больше, чем мы на это рассчитывали. Но в связи с тем, что вышли уже последние изменения, я думаю, что ажиотаж этот спадет, и завтра мы будем работать в обычном режиме».

По последней информации министр здравоохранения приостановила нововведение на неопределенный срок. Так что цена и условия получения заключения нарколога для водителей остались прежними.





Оксана Гранн

21 ноября 2019 года







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