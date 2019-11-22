Новости версия для печати В гости к мамам Сегодня в орловском роддоме на 1-й Посадской библиотекари будут поздравлять женщин, которые на днях стали мамами.



Традиционную акцию, которая называется «Женщина с ребенком на руках», приурочили ко Дню матери. Он в этом году отмечается 24 ноября.



Сотрудники центральной городской библиотеки имени Пушкина вручат мамам книги для чтения малышам в первые годы жизни. Специально к этому событию подготовили и информационные буклеты о том, как воспользоваться материнским капиталом и другими выплатами.





Надежда Невматулина

22 ноября 2019 года







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