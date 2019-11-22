Сегодня - второй день визита в наш регион членов Общественной палаты Российской Федерации

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пятница
22.11.2019
9:17:06
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Сегодня - второй день визита в наш регион членов Общественной палаты Российской ФедерацииОни уже посетили мусоросортировочный комплекс, проблемный дом долевого строительства на Бурова, детский парк. Сегодня по плану - еще несколько объектов.
Так, делегация сегодня посетит станцию обезжелезивания воды, станцию аэрации «Орёлводоканала», а также объекты, которые в этом году были отремонтированы по программе «Формирования комфортной городской среды». В частности - площадь Содружества. Её после реконструкции открыли в начале ноября. Ремонт стоимостью в 87 миллионов 700 тысяч рублей длился почти 4 месяца. Теперь там - новая тротуарная плитка, лавочки и фонари. Сердцем площади в Северном районе Орла стал сухой светомузыкальный фонтан.
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