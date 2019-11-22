Новости версия для печати Сотрудники орловского главка МЧС выполняют нормы физкультурно-спортивного комплекса Тестирования проводилось среди мужчин и женщин отдельно, в соответствии с возрастными группами. За значок «ГТО» боролись сотрудники кадровой службы ведомства.



Хотя кадровики МЧС не привлекаются к работам в очагах ЧС и тушению возгораний, отставать от своих коллег - профессиональных пожарных и спасателей - им не захотелось. Поэтому кадровая служба в полном составе вышла на беговые дорожки и к спортивным снарядам чтобы доказать: каждый сотрудник МЧС готов к труду и обороне.





Надежда Невматулина

22 ноября 2019 года







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