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Мамы разные нужны...

Железнодорожник и мама – как сочетать две эти важные профессии? Сегодня на торжественном мероприятии в честь Международного дня матери наш корреспондент Ирина Костина получила ответ на этот вопрос.

Далеко не редкость, когда муж и жена - железнодорожники. А вот когда в профессию по родительским стопам приходят ещё и пятеро детей – это уже показатель. Так вышло в семье Ларисы Савковой.

Лариса Савкова, сотрудник Орловско-Курского региона Московской железной дороги: «У нас работа и дом рядом. Работала я дежурной, одно время посменно. Муж мой тоже железнодорожник, вот мы и попадали посменно – когда он, когда я. А когда стал начальником, ребята уже выросли. Уже было легко. И они у нас самостоятельные. Они многое делают сами. Даже то, что должна была делать я, делали они. Они могут и приготовить, и убираться даже лучше, чем я». 

Такими личными разговорами полнился сегодня зал локомотивного депо Орёл. О семье, о детях, о любви, и о том, что работа не только отнимает время и силы, но и способствует комфортной семейной жизни.

Юрий Кобзарь, замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Конечно, социальная политика компания – это основное направление деятельности. Этому тоже уделяется большое внимание. У нас и свой детский сад, у нас одна из лучших в стране ипотечная программа поддержки молодёжи. Мы поддерживаем женщин, которые собираются стать матерями по всем вопросам. У нас мощная программа оздоровления».

Формат мероприятия выбрали оригинальный и полезный. На два часа зал превратился в лекторий, где можно было получить максимум информации о женском, в том числе и репродуктивном здоровье. Не секрет, что День матери для некоторых – желанный, но пока недостижимый праздник. Многие хотят увеличить численность семьи, но сталкиваются с рядом медицинских противопоказаний, и, конечно, все женщины хотят до самых преклонных лет чувствовать себя отлично. Для этого и стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов – врачей из городского роддома, медицинских центров, лабораторий и собственной поликлиники «РЖД-Медицина».

Ирина Ветрова, гинеколог: «У нас женщины охвачены профосмотром, они все наблюдаются регулярно, они идут по определённым приказам, по которым мы не только осматриваем их, но и многие процедуры делаем».

Однако, сейчас, в дневное время мама – ещё и член большого коллектива Московской железной дороги. И без нее не пойдут поезда, не поедут к пунктам назначения грузы, почта, люди. Поэтому не только нежность, доброта и теплота свойственны этим женщинам. Но ещё и деловитость, ответственность и профессиональная безупречность.




Ирина Костина
21 ноября 2019 года

 


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