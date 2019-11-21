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Контроль высшего уровня

В Орле сегодня весь день работала комиссия из Москвы. Специалисты Общественной палаты России, специализирующиеся на ЖКХ, строительстве и дорогах, оценивали состояние различных объектов города, обсуждали наиболее сложные вопросы. Чтобы выработать по ним решения, которые позже будут рассмотрены членами Правительства страны и министрами. Вместе с общественниками мы проехали по проблемным объектам.

Рабочий день представителей Общественной палаты России начался с кабинета губернатора. На встрече говорили и о подходах к общественному контролю, и о миссии, с которой общественники приехали в Орёл, и даже о финансах. Последние, кстати, глава делегации - председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор пообещал обсудить на самом высоком уровне.

Игорь Шпектор, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ: «Мне кажется, нужно ставить вопрос о том, чтобы тот бюджет, который у вас есть, несмотря на то, что он накапливается, за эти два года добавил 30 миллиардов, этого недостаточно. Я буду говорить о том, что нужно решать вопрос о бюджетном финансировании».

В Орловскую область делегация прибыла не проверять, а помогать. Поэтому программа визита с трудом уместилась в два дня. Первый объект - мусоросортировочный комплекс, где гости оценили новаторство орловских технологов в переработке отходов. Сначала общественники в заявленные мощности завода не поверили. Однако работники подтвердили, что готовы перерабатывать 200 тысяч тонн мусора в год. Увидев процесс лично, гости свое мнение изменили.

Юрий Парахин, генеральный директор мусоросортировочного завода: «На 21 ноября нам привезли 120 тысяч тонн, это недобор, то есть не довезли нам еще 80 тысяч тонн».

Не обошли представители Общественной палаты РФ и орловские вариацию на тему всероссийской проблемы - долгострои. Ситуацию разбирали на примере дома №46 по улице Бурова, где к решению подключился фонд защиты прав дольщиков. Его специалисты уже подсчитали, сколько нужно денег на завершение строительства, - 58 миллионов.

Игорь Шпектор, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ: «С моей точки зрения, у вас решение затянуто, и поэтому я, как представитель комиссии Общественной палаты, обращусь в фонд с просьбой ускорить решение».

Также общественники побывали в гостях у орловцев, которых расселили из аварийных домов. Муниципальные квартиры им понравились, как и цифры в квитанциях за коммуналку. Завершился первый рабочий день представителей Общественной палаты России в Орле осмотром домов, которые недавно были капитально отремонтированы.




Ольга Селиверстова
21 ноября 2019 года

 


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