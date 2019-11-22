Орловское информбюро
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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Очереди - отменяются. Правила получения медсправок на права - остаются прежними.

- Контроль высшего уровня. В регион приехали представители Общественной палаты России. Не для того, чтобы критиковать, а понять - чем помочь.

- Как в сказке! Сегодня столичные писатели и художники провели в Орле мастер-классы.

- База для будущих рекордов. Сегодня в одной из сельских школ Должанского района открыли клуб самбо - по всероссийскому проекту.
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Вести-Орёл
21 ноября 2019 года

 


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