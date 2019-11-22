Новости версия для печати Сегодня в России - День психолога В преддверии профессионального праздника специалисты психологической службы орловского МЧС поделились опытом с коллегами из других ведомств.



Под руководством психологов МЧС их коллеги из областной психиатрической больницы и регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учились оказывать первую помощь и экстренную поддержку пострадавшим при ЧС. Она, кстати, по словам сотрудников чрезвычайного ведомства, невозможна без специальной подготовки, которая проходит два раза в год.



Ольга Шайтанова, психолог областной поисково-спасательной службы: «Умение оказывать первую помощь и умение поддержать человека в чрезвычайной ситуации - это не просто знание, это навык, который надо приобретать».

Поговорили о возможных состояниях и поведенческих реакциях пострадавших. А они могут быть разными - от истерики и ступора до агрессии и плача. Затем на специальном тренажере психологи потренировались в проведении реанимационных мероприятий.



Юлия Борзёнкова, медицинский психолог Орловской областной психиатрической больницы: «Мы отработали некоторые навыки оказания психологической помощи пострадавшим, на себе почувствовали, как это сложно. Нужно совершенствоваться в этом. Это, оказывается, не так просто, как в теории».





Надежда Невматулина

22 ноября 2019 года







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