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Сегодня в России - День психолога

В преддверии профессионального праздника специалисты психологической службы орловского МЧС поделились опытом с коллегами из других ведомств.

Под руководством психологов МЧС их коллеги из областной психиатрической больницы и регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учились оказывать первую помощь и экстренную поддержку пострадавшим при ЧС. Она, кстати, по словам сотрудников чрезвычайного ведомства, невозможна без специальной подготовки, которая проходит два раза в год.

Ольга Шайтанова, психолог областной поисково-спасательной службы: «Умение оказывать первую помощь и умение поддержать человека в чрезвычайной ситуации - это не просто знание, это навык, который надо приобретать».

Поговорили о возможных состояниях и поведенческих реакциях пострадавших. А они могут быть разными - от истерики и ступора до агрессии и плача. Затем на специальном тренажере психологи потренировались в проведении реанимационных мероприятий.

Юлия Борзёнкова, медицинский психолог Орловской областной психиатрической больницы: «Мы отработали некоторые навыки оказания психологической помощи пострадавшим, на себе почувствовали, как это сложно. Нужно совершенствоваться в этом. Это, оказывается, не так просто, как в теории».



Надежда Невматулина
22 ноября 2019 года

 


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