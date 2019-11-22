Новости версия для печати Самбо пришло в орловскую глубинку Небывалый по масштабам Всероссийский спортивный проект доходит до отдаленных деревенских окраин, и одним из первых свой собственный борцовский самбо получило село Кривцова-Плота Должанского района.



Всероссийский спортивный проект «Самбо в школы» и местное среднее учебное заведение до недавних пор существовали отдельно. Идея соединить их пришла именитому уроженцу села Кривцова-Плота Анатолию Якунину. Некогда орловский милиционер, а впоследствии - глава ГУВД Москвы и начальник оперативного управления МВД, сказал, что самбо сформировало его собственный характер, поможет в этом и местным ребятам.



Анатолий Якунин, член попечительского Совета Всероссийской федерации самбо: «Если ни выберут в дальнейшем спорт, пусть они прославляют район, область, а может быть и страну на мировых соревнованиях. Если это будут другие профессии, то это будет прекрасный учитель, прекрасный врач, прекрасный сотрудник полиции, офицер вооруженных сил - это будут сильные, волевые люди, которые будут представлять нашу страну в будущем».

Идею продвигать борьбу в российской глубинке охотно поддержали во Всероссийской федерации самбо.



Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо: «Сегодня 48 регионов уже в проекте, свыше 800 школ, 14 тысяч учащихся вошли в этот проект, и это только начало. Но если мы говорим, что самбо это наш национальный вид спорта, мы решили на примере одной области, одного сельского поселения сделать такой эксперимент».

Начало у эксперимента было более чем внушительное: среди почетных гостей первые лица области, борцы с мировым именем, полицейский генералитет. А телекамерам в обновленном спортзале едва хватало места.



Эдуард Петров, начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Объединенной дирекции информационных программ ВГТРК: «Я думаю, что никто и не мечтал о таком освещении события, только вы удостоились такой возможности попасть на все федеральные каналы и об этом узнает вся страна».

В клуб самбо «Русичи» уже записались более 30 ребятишек. Число самбистов планируется довести до пятидесяти. Ребятам вручили спортивную форму и привели юных борцов к своеобразной присяге.



По словам главы региона, открытие секции в Должанском районе - значимый, но не единственный шаг в сторону общедоступного спорта.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы выбрали непростой путь для себя и в этом году стали реализовывать программу по развитию именно сельского спорта. В текущем году мы смогли уже ввести или начать строительство 14 спортивных комплексов на территории области именно в сельских районах».

Продвигать самбо, считают прославленные борцы, нужно еще и потому, что этот спорт исконно российский, хотя и практикуется в 120 странах. И в том, как задумали самооборону без оружия родоначальники самбо - Ощепков, Харлампиев и Спиридонов, просматривается суть русского характера.



Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо: «В идеологии самбо, заложенной нашими ветеранами, - не нападение. Мы не нападаем, мы защищаемся. Но если нас вынуждают, то мы применим все самое лучшее, что есть в самбо. А самбо сегодня самый лучший вид спорта из единоборств».

Уже в Долгом между Всероссийской федерацией самбо и правительством области было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. А посвящение в самбисты прошли губернатор и глава района. Правда, ни бросков, ни захватов на сцене не было. Чиновникам, приложившим руку к открытию первого сельского клуба самбо, вручили спортивную форму.





Иван Суверин

22 ноября 2019 года







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