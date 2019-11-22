Самбо пришло в орловскую глубинку

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пятница
22.11.2019
17:47:12
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Самбо пришло в орловскую глубинкуНебывалый по масштабам Всероссийский спортивный проект доходит до отдаленных деревенских окраин, и одним из первых свой собственный борцовский самбо получило село Кривцова-Плота Должанского района.
Всероссийский спортивный проект «Самбо в школы» и местное среднее учебное заведение до недавних пор существовали отдельно. Идея соединить их пришла именитому уроженцу села Кривцова-Плота Анатолию Якунину. Некогда орловский милиционер, а впоследствии - глава ГУВД Москвы и начальник оперативного управления МВД, сказал, что самбо сформировало его собственный характер, поможет в этом и местным ребятам.
Идею продвигать борьбу в российской глубинке охотно поддержали во Всероссийской федерации самбо.
Начало у эксперимента было более чем внушительное: среди почетных гостей первые лица области, борцы с мировым именем, полицейский генералитет. А телекамерам в обновленном спортзале едва хватало места.
В клуб самбо «Русичи» уже записались более 30 ребятишек. Число самбистов планируется довести до пятидесяти. Ребятам вручили спортивную форму и привели юных борцов к своеобразной присяге.
По словам главы региона, открытие секции в Должанском районе - значимый, но не единственный шаг в сторону общедоступного спорта.
Продвигать самбо, считают прославленные борцы, нужно еще и потому, что этот спорт исконно российский, хотя и практикуется в 120 странах. И в том, как задумали самооборону без оружия родоначальники самбо - Ощепков, Харлампиев и Спиридонов, просматривается суть русского характера.
Уже в Долгом между Всероссийской федерацией самбо и правительством области было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. А посвящение в самбисты прошли губернатор и глава района. Правда, ни бросков, ни захватов на сцене не было. Чиновникам, приложившим руку к открытию первого сельского клуба самбо, вручили спортивную форму.
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