Когда мама - профессия

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пятница
22.11.2019
17:47:06
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Когда мама - профессияВ это воскресенье в России - День матери. Для Детской деревни SOS Лаврово это особенный праздник: семейный и профессиональный. Там у каждой мамы - несколько детей самого разного возраста. Не кровные, но - родные.
Братья Гудковы вместе с мамой Лилей живут всего 4 года, но уже полюбили ее как родную. Всего же у Лилии Сальниковой пятеро приемных сыновей. К предстоящему празднику готовят сюрприз - самый старший Родион рисует портрет мамы. Ребята помладше готовят творческое выступление.
Приемная мама Лилия Сальникова опыта общения с мальчиками не имела. Она вырастила дочь. Но своей мужской командой очень довольна.
Эта семья в деревне стала первой приемной. И помимо домашних дел - накормить, нарядить и проверить уроки - у официального опекуна еще масса обязанностей и ответственности. Не только за жизнь и здоровье, но и за духовный мир и будущее детей. На каждого члена семьи составляется план индивидуального развития и просчитывается бюджет. Тем же, кто вырос, мама должна подсказать, чем лучше заняться в дальнейшей жизни, и как правильно распорядиться личными накоплениями.
Приемной матерью быть непросто, да и не каждому дано. Чтобы ею стать, нужно прежде всего быть достойным человеком, без вредных привычек, проблем с законом и со здоровьем, пройти обучение в школе приемных родителей, и главное - очень любить детей.
Всего в деревне 12 благоустроенных двухэтажных коттеджей, и один из них свободен и ждет новую приемную семью, так что одно место мамы здесь вакантно.
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