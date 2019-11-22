Новости версия для печати Когда мама - профессия В это воскресенье в России - День матери. Для Детской деревни SOS Лаврово это особенный праздник: семейный и профессиональный. Там у каждой мамы - несколько детей самого разного возраста. Не кровные, но - родные.



Братья Гудковы вместе с мамой Лилей живут всего 4 года, но уже полюбили ее как родную. Всего же у Лилии Сальниковой пятеро приемных сыновей. К предстоящему празднику готовят сюрприз - самый старший Родион рисует портрет мамы. Ребята помладше готовят творческое выступление.



Приемная мама Лилия Сальникова опыта общения с мальчиками не имела. Она вырастила дочь. Но своей мужской командой очень довольна.



Лилия Сальникова, приемная мама: «Они очень хорошие помощники, во всем помогают, я ни разу от своих ребят не слышала, чтобы мне кто-то отказал - на любую просьбу они очень отзывчивые».

Эта семья в деревне стала первой приемной. И помимо домашних дел - накормить, нарядить и проверить уроки - у официального опекуна еще масса обязанностей и ответственности. Не только за жизнь и здоровье, но и за духовный мир и будущее детей. На каждого члена семьи составляется план индивидуального развития и просчитывается бюджет. Тем же, кто вырос, мама должна подсказать, чем лучше заняться в дальнейшей жизни, и как правильно распорядиться личными накоплениями.



Федор Яшкин, директор Детской деревне SOS-Лаврово: «Это пенсии по утере кормильца, пенсии по инвалидности - у нас есть и дети-инвалиды, они копятся на индивидуальных счетах детей, и в дальнейшем они с мамой прогнозируют, куда вложить эти деньги. Мама прогнозирует - если ребенок стоит в очереди на получение жилья, то мы не покупаем жилье. Но можем и купить, у нас были случаи, когда дети на свои пенсионные накопления покупали себе жилье».

Приемной матерью быть непросто, да и не каждому дано. Чтобы ею стать, нужно прежде всего быть достойным человеком, без вредных привычек, проблем с законом и со здоровьем, пройти обучение в школе приемных родителей, и главное - очень любить детей.



Всего в деревне 12 благоустроенных двухэтажных коттеджей, и один из них свободен и ждет новую приемную семью, так что одно место мамы здесь вакантно.









Татьяна Тимохина

22 ноября 2019 года







На главную страницу





