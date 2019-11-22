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Орловские школы меняют свои электронные адреса

Все они собираются переехать на общую платформу. Цифровизация проходит в рамках госпрограммы «Образование». Благодаря нацпроекту уже в следующем году учеников и учителей ждут серьезные перемены.

Первоклассники будущего учебного года могут никогда не услышать фразу «Давай дневник учителю». Их собираются полностью вывести из обращения, точнее, заменить на электронные. Рудиментом станут не только дневники, но и классные журналы. Уход от бумажного документооборота и цифровизация - это путь, по которому движется вся система образования региона. Уже готова общая электронная платформа, на которую переедут сайты всех школ и детских садов региона.

Татьяна Крымова, член правительства Орловской области - руководитель департамента образования Орловской области: «Имея результаты наших обучающихся, имея финансовые справки по всем образовательным организациям, мы можем выделять наилучшие модели образования на сегодняшний день, и мы можем для каждого ребенка рекомендовать индивидуальную траекторию развития. То есть, таким образом, я думаю, цифровая образовательная среда, это хорошее подспорье, это не только инструмент, но и перспектива, которая даст нам возможность развиваться в будущем».

В ближайшие полгода новую платформу ждет тестирование. Ее возможности широки: это не только контроль за успеваемостью каждого ученика, но и оценка деятельности всей образовательной системы региона.

Алексей Карлов, директор Орловского регионального центра оценки качества образования: «Человек, который будет заниматься заполнением, изменением информации, введением контента, ему будет предоставлен функционал - очень удобный, мы уже провели тестирование. мы пригласили несколько представителей образовательных организаций, сайты которых являются одними из самых лучших в городе Орле и Орловской области, и мы получили от этих экспертов очень высокую оценку».

Сейчас единый сайт образовательных организаций готов для тестирования. Несколько орловских школ уже начали свой переезд на новую платформу. Разработчики своим детищем гордятся.

Андрей Моргун, замдиректора, начальник отдела разработки и программного обеспечения ОРЦОКО: «Вдобавок мы туда решили внедрить искусственный интеллект, который будет прогнозировать, делать определенные выводы, уже создали контроллер - мы назвали его Нейрон».

Новая система будет развиваться и совершенствоваться. Датой ее внедрения назначено 1 сентября 2020 года.


Ольга Селиверстова
22 ноября 2019 года

 


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