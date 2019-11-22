Новости версия для печати Орловские следователи в кратчайшие сроки раскрыли убийство Как сообщает СК РФ по Орловской области, мужчина убил своего собутыльника, после чего расчленил его тело и закопал на поле.



11 ноября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Глазуновского района.



По данному факту были организованы проверочные и поисковые мероприятия. Следователи выяснили, что в отношении пропавшего было совершено преступление. В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее судимый 47-летний житель д. Отрада Глазуновского района.



По данным следствия, в ночь с 2 на 3 ноября 2019 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим по месту своего жительства вступил с ним в конфликт, в процессе которого убил собутыльника, после чего, с целью сокрытия преступления, расчленил тело и закопал на поле в окрестностях населенного пункта.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.



Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, сообщает сайт СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

22 ноября 2019 года







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