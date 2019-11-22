Новости версия для печати Власти Орла усомнились в честности выборов Признаны недействительными результаты Интернет-голосования по выбору общественных территорий Орла, которые планировали включить в программу благоустройства на следующий год. Такое решение сегодня приняли городские власти на заседании общественной комиссии.



Напомним, отбор объектов для благоустройства проходил в несколько этапов, первый - с середины августа до середины октября. На выбор жителям было представлено 42 объекта. Из них лишь 14 прошли на второй этап голосования. К списку добавили еще пять адресов - парк «Ботаника», Детский и Городской парки, Комсомольский сквер и площадь Содружества. Итого 19 наименований.



Второй этап Интернет-опроса проходил в течение месяца. В нем приняли участие почти 15 000 тысяч человек. Предполагалось, что в финальный отбор будут включены 5-10 лидирующих территорий. Однако произошли существенные изменения в рейтинге. Первые места заняли те территории, которые на протяжении многих недель не поднимались выше 5 места. Ситуация вызвала у городских властей сомнение относительно честности проведенного голосования.

Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла: «Буквально в последние дни были отмечены факты некорректного проведения процедуры голосования. Были зафиксированы эпизоды, когда на определенных интернет-ресурсах предлагалось за плату гражданам проголосовать в пользу той или иной территории. Поэтому то распределение 19 объектов мы считаем некорректным. Оно не может считаться корректным волеизъявлением граждан. В этой связи принято решение предметом рейтингового голосования сделать все 19 общественных территорий, чтобы итоги финального голосования были честными и прозрачными».

Дата проведения рейтингового голосования будет закреплена постановлением администрации Орла.

Напомним, в очном рейтинговом голосовании могут принять участие жители города в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо будет прийти на один из четырех счетных участков и поставить отметку в специальном бюллетене.





Ольга Селиверстова

22 ноября 2019 года







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