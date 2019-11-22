Новости версия для печати Еще три единицы лесопожарной техники поступят в учреждения лесного профиля Орловской области Техника ожидается в декабре этого года.



На вооружение в автономные учреждения лесного профиля поступят три автомобиля ГАЗ (погрузчик) с грейфером для леса. Цена контракта - 10 миллионов рублей. Еще около миллиона удалось сэкономить, на эти деньги планируют закупить бензопилы с запасными принадлежностями и навесное почвообрабатывающее оборудование.





Мария Семак

22 ноября 2019 года







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