Новости версия для печати Проезд на улице 7-го Ноября в Орле планируют открыть до 6 декабря В Орле ведутся ремонтные работы - в порядок приводят водопроводные сети. В связи с этим некоторые участки дорог в городе временно перекрыты.



Запрещен проезд по ул. 7-е Ноября. Здесь перекрыт участок около НКМЦ им. Круглой. О том, что нужно выбирать окружной маршрут водителям сообщают дорожные знаки. Работы продлятся до 6 декабря. Проезд планируют открыть в 17 часов.





Мария Семак

22 ноября 2019 года







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