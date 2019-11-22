Новости версия для печати Читайте детям книжки! Даже самым маленьким. Сегодня в Городском роддоме новоиспеченных мамочек навестили библиотекари.



Работники орловских библиотек пришли познакомиться со своими потенциальными будущими читателями. А чтобы тяга к книге у этих малышей точно появилась, с собой гости принесли подарки.



Ирина Гладкова, директор централизованной библиотечной системы г. Орла: «Это первые детские книжки. Мы стараемся подбирать так, чтобы когда малыши немного подрастут, они могли читать их вместе с родителями».

Что значит быть мамой в книжке, конечно, не прочитаешь, но вот полезные советы можно будет найти в небольшой брошюрке. Она так и называется «Я – мама». Их вручали вместе с детскими книжками. Многие из сегодняшних пациенток роддома здесь впервые и еще совсем не привыкли сами получать поздравления в День матери. Но обещали книжки детям обязательно прочитать.





Ольга Селиверстова

22 ноября 2019 года







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