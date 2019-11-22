Новости версия для печати «Такая я была огненная»: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову Более 20 лет назад мечта самых влиятельных мужчин 90-х, певица Наталья Ветлицкая, вдруг исчезла с экранов телевизоров. В субботу в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» поп дива даст свое первое – после возвращения в Россию – большое интервью.



Наталья Ветлицкая расскажет, куда и почему так внезапно пропала в начале нулевых, и для чего сейчас решила вернуться. Одна из самых обсуждаемых певиц не разочарует своих поклонников, вспомнив все самые смешные, самые дикие и самые опасные эпизоды из своей бурной жизни в шоу- бизнесе.



Про ребенка:



«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно, просто это испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастье не принесло».



Про счастье:



«Что такое ощущение счастья, вот скажи мне, что значит быть счастливой? Я вообще этого не понимаю. Для меня это понятие непонятное».



Про неудачный брак:



«Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Он мне очень много лет в кошмарах снился. Что он нападает, убивает меня. Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял на них и говорил: «Или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю». Один раз он меня чуть не убил. Но, произошло чудо … Мне страшно об этом вспоминать».



Про роман с Маликовым:



«У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто. Я ж ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда - то, что говорят. Вот такая я была огненная, представляешь. – За что? – Ну, за дело, за что, что… Просто так что ль дают по башке каблуком?»



Первое интервью Натальи Ветлицкой после возвращения смотрите 23 ноября в 18:00 в программе «Привет, Андрей» на телеканале «Россия».









Орловское Информбюро

22 ноября 2019 года







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