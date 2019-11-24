Сегодня в России – День матери

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воскресенье
24.11.2019
14:41:36
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Сегодня в России – День материЭтот праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В преддверии праздника в Орле прошло множество мероприятий, посвященных мамам.
Несмотря на то, что День матери отмечается в России не так давно, праздник уже успел полюбиться многим и с каждым годом становится все популярнее.
Бесспорно, для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Поэтому в этот день звучат теплые слова в адрес мам. К этому дню проходит множество мероприятий, особенно трогательные – в детских садах и школах.
В Орле в преддверии праздника в администрации города Орла состоялся праздничный концерт, гостями которого стали многодетные мамы, молодые мамы, мамы-опекуны, а также победители и призеры конкурса «Мамочка, я тебя люблю». В конкурсе принимали участие учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Они представили более 400 фотографий. Жюри предстояло определить победителя и двух призеров в каждой из трех номинаций: «Связь трех поколений», «Носик к носику», «Отдыхаем всей семьей».
В номинации «Связь поколений» отметили фотографии Никиты Купреева (І место), Александры Радченко (ІІ место) и Софии Рулевой (ІІІ место); в номинации «Носик к носику» — работы Екатерины Федотовой (І место), Александры Фетько (ІІ место) и Ильи Гущина (ІІІ место); в номинации «Отдыхаем всей семьёй» — снимки Ульяны Полуниной (І место), Анастасии Мочалкиной (ІІ место) и Анастасии Андреевой (ІІІ место).
Дети получили почетные грамоты администрации города Орла и ценные призы.
Праздничное настроение виновницам торжества создали артисты муниципального ансамбля «Славица», сообщает сайт городской администрации.
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