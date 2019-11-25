Новости версия для печати Орловская полиция продолжает выездные консультации 26 ноября участковые уполномоченные будут работать в Северном районе.



Мобильный комплекс легко заметить благодаря специальной маркировке. Сотрудники полиции ответят на вопросы, примут обращения. Помимо этого они ведут профилактическую работу, напоминая жителям о том, как уберечь детей от необдуманных поступков и что делать, если в дом пришли незнакомые люди. Комплекс будет работать с 16:00 до 19:00 по адресу: Московское шоссе, д.126.





Надежда Невматулина

25 ноября 2019 года







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