Новости версия для печати Орловской областной поисково-спасательной службе - 25 лет Сегодня профессиональный праздник тех, кто стоит на страже безопасности и спокойствия жителей Орловской области.



Служба была создана в структуре штаба по делам ГО и ЧС в 1994 году. Сегодня там трудятся более ста человек. Основные подразделения - это два отряда - техногенный и водный, а также группы - специальных (взрывных) работ, поисково-кинологическая и дежурно-диспетчерская служба. Орловская областная поисково-спасательная служба - это мобильное, хорошо оснащенное подразделение, сотрудники которого способны решать самые сложные задачи. А результат их работы - спасенные жизни. Свой профессиональный праздник сотрудники службы, конечно, встретят на боевом посту.





Надежда Невматулина

25 ноября 2019 года







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