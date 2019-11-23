Новости версия для печати В Орле продолжаются матчи регионального отбора фестиваля ночной хоккейной лиги Сегодня в 11:00 на корте Ледовой Арены микрорайона Зареченский в рамках дивизиона «Любитель 40+» пройдет встреча между хоккеистами поселка Долгое и орловской командой «Штурм». В 21:00 там же сыграют между собой «Строитель» и «Ливгидромаш». Ну а завтра, 24 ноября, на том же месте в 21:30 состоится матч между «Ледовой Ареной» и «СЛАМСом».





Анастасия Дорохова

23 ноября 2019 года







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