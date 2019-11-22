Новости версия для печати Стали известны победители фото-конкурса «Мамочка, я тебя люблю» Конкурс, приуроченный ко Дню матери, подвели в администрации города Орла.



В конкурсе принимали участие учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Они представили более 400 фотографий.



Жюри предстояло определить победителя и двух призеров в каждой из трех номинаций: «Связь трех поколений», «Носик к носику», «Отдыхаем всей семьей».



- В номинации «Связь поколений» отметили фотографии Никиты Купреева (І место), Александры Радченко (ІІ место) и Софии Рулевой (ІІІ место);



- в номинации «Носик к носику» — работы Екатерины Федотовой (І место), Александры Фетько (ІІ место) и Ильи Гущина (ІІІ место);



- в номинации «Отдыхаем всей семьёй» — снимки Ульяны Полуниной (І место), Анастасии Мочалкиной (ІІ место) и Анастасии Андреевой (ІІІ место).



Дети получили почетные грамоты администрации города Орла и ценные призы.



Праздничное настроение виновницам торжества создали артисты муниципального ансамбля «Славица», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

22 ноября 2019 года







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