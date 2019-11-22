Новости версия для печати Общественная палата об итогах визита в Орле доложит президенту В Орле в течение двух дней работала экспертная группа Общественной платы России. За это время специалисты в сфере ЖКХ посетили больше десятка различных объектов городской инфраструктуры, встретились с главой региона и орловцами, которых расселили из аварийного жилья.



В 9 часов утра экспертная группа Общественной палаты России уже инспектировала станцию обезжелезивания, которая вот уже три года снижает содержание окислов железа в питьевой воде, добываемой на Южном и Кромском водозаборных узлах. 75-ти тысяч кубометров, которые здесь производятся за сутки, вполне хватает, чтобы обеспечить чистой водой больше половины жителей города. Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор попробовал орловской воды - претензий не было.

Затем эксперты сферы ЖКХ отправились на другой объект «Водоканала» - станцию аэрации. Здесь проходят биологическую очистку сточные воды, поступающие от жилого сектора и промышленных предприятий. За сутки очищаются 145 тысяч кубометров воды. За тем, насколько безопасной жидкость будет на выходе, следят специалисты испытательной лаборатории.

Наталья Воронова, начальник испытательной лаборатории контроля качества воды МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Более чем по 30 показателям мы проводим здесь анализ воды, которая приходит на станцию аэрации. Мы контролируем все процессы стадии очистки, после чего вода сбрасывается в реку Оку».

Здесь Игорь Шпектор решил лично проверить активный ил под микроскопом. Активный ил - это связанные между собой микроорганизмы, которые и очищают сточные воды. Правда, при норме в 7-8 единиц, в пробе оказался лишь один дееспособный организм. Игорь Шпектор отметил, что это произошло из-за неправильной эксплуатации аэротенков - аэробным бактериям мало воздуха.



Последним объектом городской инфраструктуры, который посетили общественники, стала площадь Содружества, недавно открывшаяся после ремонта. Но завершилась рабочая поездка экспертной группы в Орёл не этим. А большим заседанием в администрации области, где общественники вместе с региональными чиновниками разбирали все собранные за два дня вопросы и прорабатывали по ним решения.



Игорь Шпектор, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ: «Я считаю, что есть будущее, особенно если появятся новые предприятия - промышленные предприятия. Только за счет аграрных работ не решить проблему. Нужно заниматься промышленными объектами. Я думаю, что губернатор это очень хорошо понимает и пойдет по этому пути».

Все свои предложения по итогам визита общественники пообещали передать президенту, членам правительства страны и министрам.









Антон Киселёв

22 ноября 2019 года







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