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Сегодня в орловской Школе домкомов обсудили конкурс «Народный бюджет»

Он стартовал в регионе в третий раз. Это проект, который объединяет жителей, городские и областные власти для решения вопросов по благоустройству.

На встрече слушателям Школы домкомов еще раз напомнили о том, что такое «инициативное бюджетирование». По сути, это когда к решению финансовых задач подключается и население. Люди сами решают, на что потратить деньги, в том числе и те, которые вложили сами. К примеру, за два предыдущих года бюджет складывался таким образом - 14% внесли орловцы, до 16 % муниципалитет, остальное - регион.


Татьяна Тимохина
22 ноября 2019 года

 


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